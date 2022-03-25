Донецк, 25 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Украинские военные утром 25 марта выпустили три боеприпаса по Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что обстрел велся по Петровскому району города в 07:25 мск. Украинские боевики выпустили три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики минами обстреляли населённый пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике.

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