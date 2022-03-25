Баку, 25 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 24 марта выявили 21 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 2806 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в стране выявили 791 604 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 781 394 человека, в том числе 91 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 538 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9672 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе два — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 38 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 2695 теста. Выздоровевшими медики признали 101 человека. Смерть наступила у четверых пациентов с диагнозом COVID-19.