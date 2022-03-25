Луганск, 25 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Украинские боевики минами обстреляли населённый пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике, сообщило 25 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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«Зафиксирован один обстрел по населённым пунктам Республики по направлению: н. п. Золотое-4 — н. п. Золотое-5: миномёт 120 мм (четыре мины)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате был повреждён жилой дом и разрушена хозпостройка.

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