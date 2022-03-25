Брюссель, 25 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Вопрос о возможных территориальных уступках России ради прекращения огня должна решать сама Украина. Об этом президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

Obamawhitehouse.archives.gov Джо Байден

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Он подчеркнул, что нельзя говорить об Украине без участия Украины. Так он ответил на вопрос, стоит ли Киеву в ходе переговоров с российской стороной отказаться от каких-либо территорий.

«Я не считаю, что им придётся делать это. Но это им решать», — добавил Байден.

Глава США отметил, что между Украиной и Россией «идут переговоры» и он в них не участвует.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта министр обороны России Сергей Шойгу, как рассказали в Кремле, в докладе президенту Владимиру Путину выразил сожаление из-за медлительности украинской стороны на переговорах.

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