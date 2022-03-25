Москва, 25 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Запад действует глупо и по-дурацки, когда пытается повлиять на российское руководство через введение экономических ограничений. Бизнес не способен изменить позицию властей, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Он отметил, что бизнесмены — часть российского общества, они в текущей ситуации «что называется, без вины виноватые». Но если задаться вопросом, способен ли хоть кто-нибудь из крупного бизнеса хотя бы в какой-то степени, на йоту повлиять на позицию руководства страны, то ответ будет отрицательным.

«Вот говорю вам прямо: нет, никак», — сказал Медведев в интервью РИА Новости.

По его словам, у власти и бизнеса разные задачи. Управляющий государством ориентируется на интересы всей страны, всего народа, а управляющий бизнесом — только на собственный бизнес.

«Поэтому расчёты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также заявил, что российская спецоперация по денацификации Украины идёт по плану. Она продлится до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели.

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