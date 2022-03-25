Донецк, 25 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Авторы распространяемых на Украине книг изображали жителей Донбасса как нелюдей. Об этом сообщил советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Он рассказал, что в библиотеках и домах культуры на освобождённых территориях изъято большое количество материалов, прославляющих радикальные организации, в том числе и детские книги, героями которых являются члены запрещённых в России националистических структур, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в библиотеке школы населённого пункта Верхнеторецкое в ДНР, частично освобождённого от украинских войск, нашли книги с нацистской тематикой.