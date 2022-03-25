Москва, 25 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины. Карту показали в эфире польского телеканала TVP1. Об этом экс-депутат написал в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Расщепление Украины и Польши

Па его мнению, демонстрация карты раздела Украины на польском телеканале показывает готовность Запада к изменению границ бывшей советской республики.

На опубликованной карте в составе Польши обозначены Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины.

К Румынии составители карты присоединили Черновицкую область, а к Венгрии — Закарпатье.

Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также республик Донбасса отмечены как входящие в Российскую Федерацию.

В составе Украины, по версии польского телеканала, останутся только центральные и северные регионы страны.

При этом бывший депутат Рады Кива не объяснил, в каком контексте польский телеканал TVP1 продемонстрировал такую карту Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, венный публицист Владлен Татарский считает, что Украину поделят, и её раздел состоится вне зависимости от нынешнего кризиса и соглашений.

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