Бывший депутат Рады показал польскую карту по разделу Украины
Москва, 25 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины. Карту показали в эфире польского телеканала TVP1. Об этом экс-депутат написал в своем Telegram-канале.
Па его мнению, демонстрация карты раздела Украины на польском телеканале показывает готовность Запада к изменению границ бывшей советской республики.
На опубликованной карте в составе Польши обозначены Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины.
К Румынии составители карты присоединили Черновицкую область, а к Венгрии — Закарпатье.
Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также республик Донбасса отмечены как входящие в Российскую Федерацию.
В составе Украины, по версии польского телеканала, останутся только центральные и северные регионы страны.
При этом бывший депутат Рады Кива не объяснил, в каком контексте польский телеканал TVP1 продемонстрировал такую карту Украины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, венный публицист Владлен Татарский считает, что Украину поделят, и её раздел состоится вне зависимости от нынешнего кризиса и соглашений.
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