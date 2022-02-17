Донецк, , 16:36 — REGNUM Украину поделят, и её раздел состоится вне зависимости от нынешнего кризиса и соглашений. Об этом 17 февраля заявил ИА REGNUM военный публицист Владлен Татарский.

Освобождение Луганска. Мстители Донбасса

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«Уже не важно, выйдет ли Украина по результатам этого кризиса из Минских соглашений. Украину постигнет печальная участь, она уже приговорена, и приговорена своими западными «партнёрами», — заявил публицист.

По мнению собеседника агентства, Украина неизбежно будет разделена, и в этом процессе примут активное участие западные страны, которые сейчас выступают в качестве союзников Украины.

Напомним, что резко обострилась ситуация на Донбассе, из миномётов был обстрелян Донецк, наблюдается обострение на линии боевого разграничения.