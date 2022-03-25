Евросоюз ищет способы диктовать России цены на её газ
Брюссель, 25 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Лидеры Евросоюза изучают и возможности введения ограничения объёмов поставок российского газа, и способы заставить Россию продавать его в Европу по заниженной цене. Об этом по итогам первого дня саммита ЕС 25 марта заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
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По его словам, европейский форум поручил Еврокомиссии оценить результативность уже существующих санкций и способы их обхода. Также европейские лидеры ждут от ЕС гарантий, что новые возможные санкции больше навредят экономике России, чем их странам.
Де Кроо отметил, что уже сейчас «значительная часть контрактов — до 80%, фактически оплачивается в рублях».
Напомним, по итогам первого дня встречи глав государств Евросоюза было принято решение создать фонд солидарности с властями Украины, а также пригласить в него международных партнёров.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Марио Драги после саммита НАТО в Брюсселе заявил журналистам, что Евросоюз хочет добиться «независимости» от российского газа.