Брюссель, 25 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Лидеры Евросоюза изучают и возможности введения ограничения объёмов поставок российского газа, и способы заставить Россию продавать его в Европу по заниженной цене. Об этом по итогам первого дня саммита ЕС 25 марта заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цена на газ

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По его словам, европейский форум поручил Еврокомиссии оценить результативность уже существующих санкций и способы их обхода. Также европейские лидеры ждут от ЕС гарантий, что новые возможные санкции больше навредят экономике России, чем их странам.

Александер Де Кроо «Лидеры ЕС продолжат обсуждать в пятницу возможность ограничения доходов России от экспорта газа. Мы можем обсуждать ограничения закупаемых объёмов, а можем также говорить об ограничениях цен».

Де Кроо отметил, что уже сейчас «значительная часть контрактов — до 80%, фактически оплачивается в рублях».

Александер Де Кроо «Но если мы меняем один параметр контракта о порядке оплаты, почему не изменить другой, касающийся цен».

Напомним, по итогам первого дня встречи глав государств Евросоюза было принято решение создать фонд солидарности с властями Украины, а также пригласить в него международных партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Марио Драги после саммита НАТО в Брюсселе заявил журналистам, что Евросоюз хочет добиться «независимости» от российского газа.