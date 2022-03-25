Бастрыкин: ВСУ применяли «Ураганы» и «Грады» против мирных жителей Донбасса
Москва, 25 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины применяли системы залпового огня «Град» и «Ураган» против мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил председатель Следственного комитета России АлександрБастрыкин.
Он добавил, что украинские военные также применяли тактические ракетные комплексы «Точка-У» в жилых районах ДНР и ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские нацисты продолжают обстрелы населённых пунктов Донбасса, в том числе оперативно-тактическими ракетами «Точка-У». Большинство из них удаётся перехватить, однако 14 марта один из боевых блоков ракеты упал в Донецке, убив более 20 мирных жителей.
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