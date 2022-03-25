Москва, 25 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Вопрос о возвращении в России смертной казни «очень сложный, мировоззренческий, философский, нравственный». Теперь ограничений для отмены моратория на подобный вид наказания в стране нет, но всё будет зависеть от текущей криминогенной ситуации. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

«Как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы, — уточнил в беседе в РИА Новости Медведев. — Это никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет».

Зампредседателя Совбеза считает, что мораторий на смертную казнь может быть пересмотрен, «если что-то изменится в жизни общества». Он напомнил, что в СССР после войны запрет смертной казни «достаточно быстро» отменили из-за высокого роста «насильственных преступлений».

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«Но если возвращаться к сегодняшней ситуации, она такая, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации», — пояснил он.

По его словам, если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. При этом Медведев подчеркнул, что правовые позиции тоже не являются вечными, они могут быть пересмотрены «если что-то изменится в жизни общества». Даже решения КС могут меняться, добавил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Точенов заявил, что в настоящее время в России едва ли возможно возвращение смертной казни и, хотя отдельные партии делают заявления на эту тему для повышения рейтинга, организация референдума на эту тему — это совсем другой вопрос.

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