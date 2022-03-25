Брюссель, 25 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Европейский союз не позволит платить за газ российскими рублями, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — цитирует ее Reuters.

Она назвала такой вариант развития событий неприемлемым.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что расчёты за поставки природного газа с недружественными странами будут вестись только в российских рублях.