Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 24 марта, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,79%, до 95,99 рубля. Евро теряет 2,59%, отступая до 105,21 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наибольший рост российская валюта показала 23 марта вечером, после заявления Владимира Путина о том, что он отдал распоряжение подготовить механизм продажи российского газа недружественным странам за рубли.

Разумеется, движение обеспечили не будущие покупатели российского газа, а биржевые игроки, поспешившие продать доллары, пока цена на них высока.

Однако по нынешним меркам, движение около 10% нельзя считать значительным — рынок очень узкий, комиссии остаются высокими, ставки кредитования высокими, а необеспеченные продажи запрещены.

Поэтому дальнейшего обвала не произошло — некого было выбивать с рынка срабатывающими стоп-приказами или принудительным закрытием позиций из-за недостатка обеспечения.

Сегодня утром, отыгрывая позитивное открытие торговли акциями на Московской бирже и подросшие накануне цены на нефть, рубль ненадолго укрепился к доллару ниже 95 рублей за доллар, но затем вернулся в зону выше этой отметки.

Сейчас дальнейшие перспективы неясны. Понятно, что переход к продажам газа за рубли если и состоится, то не в самое ближайшее время, инфляция ускорилась из-за паники и ослабления рубля, но ЦБ ограничен в возможности повышать ставку.

Некоторую поддержку рынку могут оказать экспортеры, когда начнут продавать валюту для расчета по налогам. Но с учетом низкого курса рубля продадут они её не очень много.

Однако шансы для движения рубля к отметке 90 рублей за доллар сохраняются — ведь если продавать рубль нельзя, остается только покупать», — пояснил эксперт.

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