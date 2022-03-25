Москва, 25 марта, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Свыше 32 тыс. человек признано Следственным комитетом России с 2014 года потерпевшими по уголовным делам о преступлениях киевских боевиков. Об этом 25 марта заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

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«За весь период следствия допрошены более 160 тыс. человек, признаны потерпевшими более 32 тыс. человек, в том числе порядка 4 тыс. несовершеннолетних», — сказал он в интервью ТАСС.

Также глава СК РФ отметил, что следователями были зафиксированы свидетельства людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, что подтверждает версии следствия о действиях украинских националистов.

«Мы убеждены, что эти сведения, как и материалы сотен уголовных дел, которые уже расследуются с 2014 года, станут доказательствами преступлений украинского режима в суде», — добавил Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта в Луганской Народной Республике.