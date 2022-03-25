Москва, 25 марта, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о разработке массового биологического оружия, сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

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Он рассказал, что его ведомство запросило соответствующие документы в Министерстве обороны России, при этом отметил, что Запад в публичном поле отрицает наличие биолабораторий на Украине.

«Но мы помним выступления представителей США, которые утверждали обратное, говоря о наличии биологических исследовательских объектов на Украине. Сложно представить, что могло бы быть, если бы эти объекты продолжили свою деятельность», — приводит ТАСС слова Бастрыкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ проинформировали о причастности структуры, возглавляемой сыном президента США Джо Байдена, к финансированию проектов в биолабораториях на Украине.