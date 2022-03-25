Куала-Лумпур, 25 марта, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 64 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 34 664. Также за прошедшие сутки в стране выявили еще 24 316 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 079 242 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время на малайзийской территории числится 247 603 активных случая заболевания коронавирусной инфекции. При этом 321 пациент находится в палатах реанимации, из них 194 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 25 марта выздоровели уже 3 796 975 человек.