Омск, 25 марта, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что крупным инвестиционным проектам в регионе ничего не угрожает.

Ilya Plekhanov Стройка

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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, это заявление Бурков сделал 24 марта во время посещения жилых комплексов в городе Екатеринбурге.

Находясь в Екатеринбурге, омский губернатор подчеркнул, что концепция строительства жилых комплексов в уральском городе заслуживает особого внимания.

Он заверил, что в Омской области не будут заморожены крупные инвестпроекты в жилищном строительстве: «Подчеркну, что о заморозке крупных инвестпроектов в жилищном строительстве не может идти и речи. 23 марта вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин на совещании у президента подтвердил, что реализация всех текущих программ по строительству продолжится».

Напомним, омская делегация прибыла с рабочим визитом в Свердловскую область 23 марта.

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