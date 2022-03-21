Омск, , 10:11 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков предупредил подчинённых о том, что будет «жёстко наказывать» за срыв нацпроектов. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 марта в областном правительстве.

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Уточняется, что контракты на основной объём финансирования, предусмотренного в 2022 году на нацпроекты, были заключены заблаговременно. Распорядители бюджетных средств должны в ближайшее время отторговать и заключить договоры о поставках на оставшийся объём денежных сумм.

Бурков заявил, что «возможные риски в связи с непростой ситуацией на рынке и удорожанием материалов и ресурсов» — не повод отказываться от исполнения ранее принятых обязательств. 21 марта на совещании он отметил, что все планы по реализации нацпроектов, намеченные на текущий год, должны быть реализованы в полном объёме.

«Первое, что вы должны сделать, я обращаюсь ко всем, коллеги, — законтрактовать всё, что возможно. В сфере образования это касается оснащения «Точек роста», надо контрактовать заранее и мебель для школ, детских садов, оперативно искать сейчас на рынке, не дожидаясь удорожания, и размещать на складах. Чем позже начинаете контрактоваться, тем дороже нам всё это встаёт», — подчеркнул Бурков.

Минфину он велел обеспечить привлечение субсидий из федерального бюджета на выполнение всех нацпроектов: «Ваша работа сегодня — не просто посчитать цифры, а обеспечить наполнение бюджета». Для этого Бурков предложил «мобилизовать внутренние активы»: ресурсы муниципалитетов, областные акции, объекты недвижимости. Ещё одно направление — работа с федеральными министерствами для обеспечения дополнительных средств с учётом происходящего в стране удорожания.

«Не вздумайте кто-либо сегодня отказаться хотя бы от одного объекта, реализации хоть одного из нацпроекта. Такого не должно быть», — заявил Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в ближайшее время подготовят законопроект об изменении главного финансового документа региона с учётом санкций.

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