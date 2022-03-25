Новосибирск, 25 марта, 2022, 06:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области в настоящее время первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже более 1 млн 590 тысяч человек. Такие данные приводит минздрав региона.

Yarregion.ru Вакцинация от коронавируса

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По официальным данным, полный курс вакцинации прошли 1 млн 524 тысячи новосибирцев.

В регионе ещё в наличие более 438 тысяч доз вакцины от COVID-19.