Москва, 25 марта, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Российские военные передали более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Вооруженные Силы Российской Федерации обеспечили выдачу гуманитарной помощи в населенном пункте Чернобаевка», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в наборы продуктов, выдаваемые мирным жителям, вошли крупы, сахар, тушенка, масло и предметы первой необходимости. В Минобороны России добавили, что военнослужащие продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Краснодарский край направил еще 100 тонн гуманитарной помощи для жителей Херсонской области. В груз входят 98,5 тонны продуктов питания и 1,5 тонны предметов личной гигиены.