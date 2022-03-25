Осинники, Кемеровская область, 25 марта, 2022, 05:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области на шахте «Осинниковская» завершена поисково-спасательная операция. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности региона.

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«На шахте «Осинниковская» ночью из-под завалов был извлечён погибший шахтёр», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на кузбасской шахте «Осинниковская» накануне, 24 марта, произошла авария. В шахте находилось 119 человек, один работник проходческого участка №5 не вышел из забоя, была начата поисково-спасательная операция.

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