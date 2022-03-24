Кемерово, , 07:19 — REGNUM В кузбасской шахте «Осинниковская», где при выемке угля в монтажной камере произошло обрушение горных пород, находилось 119 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Один работник проходческого участка №5 не вышел из забоя, остальные выведены на поверхность. Ведётся поисковая операция, в которой задействованы 16 членов вспомогательной горноспасательной служба шахты и 12 человек военизированной горноспасательной части», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что проветривание в шахте идёт в штатном режиме, горения нет.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на кузбасской шахте «Осинниковская» произошло обрушение