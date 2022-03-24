Рим, 25 марта, 2022, 01:15 — ИА Регнум. За последние семь дней, 17−23 марта, в Италии зафиксировано полмиллиона новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в экспертной группе Gimbe 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 32% больше, чем неделей ранее.

Число госпитализаций несколько выросло (на 5,9%), количество новых пациентов в отделениях интенсивной терапии несколько сократилось (на 9,4%).