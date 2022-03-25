Москва, 25 марта 2022, 00:06 — REGNUM Владимир Зеленский уже не первый раз предлагает провести референдум по статусу определённых территорий, и верить ему нельзя. Об этом 24 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Максим Стоялов

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Еще один вопрос, который возникает после того, как Владимир Зеленский озвучил свое предложение провести референдум по «договорённостям с Россией». Вопрос этот состоит в следующем: почему он, Зеленский, не провёл референдум ранее?», — задаётся вопросом эксперт.

Политолог напомнил, что Зеленский уже собирался проводить референдум по поводу статуса «ОРДЛО» (украинское название народных республик ДонбассаИА REGNUM).

«Что же случилось, почему Зеленский не приступил к референдуму? Спецоперация началась только 24 февраля 2022 года, президент Украины заявил о намерении провести референдум еще во второй декаде декабря 2021 года. У него было практически два месяца, чтобы начать этот процесс», — отметил Безпалько.

Политолог заметил, что поскольку Зеленский так и не провел референдум по статусу Донбасса, то верить ему в том, что референдум по договорённостям с Россией будет проведён, также нельзя.

Напомним, что 21 марта Владимир Зеленский объявил о своём намерении провести референдум «по договорённостям с Россией».