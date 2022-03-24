Москва, 25 марта, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Владимир Зеленский уже не первый раз предлагает провести референдум по статусу определённых территорий, и верить ему нельзя. Об этом 24 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политологБогдан Безпалько.

Максим Стоялов Владимир Зеленский

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»Еще один вопрос, который возникает после того, как Владимир Зеленский озвучил свое предложение провести референдум по «договорённостям с Россией». Вопрос этот состоит в следующем: почему он, Зеленский, не провёл референдум ранее?», — задаётся вопросом эксперт.

Политолог напомнил, что Зеленский уже собирался проводить референдум по поводу статуса «ОРДЛО» (украинское название народных республик Донбасса — ИА REGNUM).

«Что же случилось, почему Зеленский не приступил к референдуму? Спецоперация началась только 24 февраля 2022 года, президент Украины заявил о намерении провести референдум еще во второй декаде декабря 2021 года. У него было практически два месяца, чтобы начать этот процесс», — отметил Безпалько.

Политолог заметил, что поскольку Зеленский так и не провел референдум по статусу Донбасса, то верить ему в том, что референдум по договорённостям с Россией будет проведён, также нельзя.

Напомним, что 21 марта Владимир Зеленский объявил о своём намерении провести референдум «по договорённостям с Россией».