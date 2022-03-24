Москва, 6 мая, 2010, 19:50 — ИА Регнум. Пользователь палат Гурьевых обязан в кратчайшие сроки начать первоочередные противоаварийные работы, заявляют в комитете по культурному наследию Москвы. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM Новости от пресс-службы Москомнаследия, пользователь объекта культурного наследия по адресу Потаповский, 6, стр.1 ООО "Регион Инвест" уже получил разрешение в Москомнаследие на проведение подготовительных и противоаварийных работ. Следующий шаг - до конца мая оформить охранное обязательство на время выполнения данных работ. В процессе их проведения пользователь должен осуществлять фотофиксацию, и, после завершения первоочередных противоаварийных мероприятий, представить отчет в Комитет. Также до 1 июня 2010 года ООО "Регион Инвест" должно представить в Москомнаследие откорректированный проект реставрации и приспособления памятника истории и культуры - палаты Гурьевых.

В конце апреля 2010 года в Москомнаследии состоялось совещание по вопросу производства работ по выявленному объекту культурного наследия - "Городская усадьба, кон.XVII-XVIII вв." (Потаповский пер.6, стр.1), напомнили в ведомстве. На совещании пользователь ООО "Регион Инвест" проинформировал, что территория здания ограждена, закрыты окна и двери, также заключен договор на проведение первоочередных противоаварийных работ. Несмотря на эти сведения, до настоящего времени не произведены противоаварийные работы и не проведено техническое обследование состояния памятника после произошедшего пожара.

Специалистами Москомнаследия предписана необходимость в кратчайшие сроки произвести первоочередные противоаварийные работы, в первую очередь - расчистить завалы, вывезти мусор, закрыть здание специальной пленкой для безопасности в случай атмосферных осадков. Во вторую, но не менее важную очередь специалисты ведомства потребовали уточнить предмет охраны, описать интерьеры выявленного объекта и представить в комитет откорректированный проект реставрации памятника, в котором сохранились не только сводчатые помещения конца XII века, но и лепное убранство потолков и стен, фрагменты живописи на стенах и мраморные подоконники.