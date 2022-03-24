Тирана, 24 марта, 2022, 21:53 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 550 человек выявили 93 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровел ещё 186. Об этом сообщило вечером 24 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 273 257 случаев заражения коронавирусом, 269 307 человек излечились, скончались 3489 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находится 19 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 461, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети — 204 — выявленных активных случаев заражения приходится на Тирану.