Скопье, 24 марта, 2022, 21:50 — ИА Регнум. В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2275 образцов выявили 281 новый случай заражения коронавирусом, из них 12 — повторные. Также в стране зарегистрировали 258 случаев выздоровления. Об этом 24 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались три пациента с COVID-19.

Ali Eminov Скопье, двухэтажки и мечеть

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 304 326 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9191, 293 171 пациент выздоровел.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1964 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно возрастать.