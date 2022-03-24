Москва, 24 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Решение продавать газ в рублях может нанести сильный удар по экономике Евросоюза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Предпринятый Россией шаг, по мнению эксперта, стал неожиданностью для западных лидеров. Причем в Евросоюзе начинают отдавать себе отчёт в том, насколько они уязвимы.

«Это переворачивает ситуацию и для Запада это является шоком. Тем более что они напуганы тем, что со временем все российские товары по долгосрочным и другим контрактам должны будут оплачиваться в рублях. Здесь есть ещё очень опасная для Запада вещь — наши товары больше не будут работать как обеспечение евро, ну и долларов, если дойдет до продажи нефти. И наши товары, продаваемые за рубеж, начнут укреплять российскую валюту», — сказал Колташов.