Москва, 24 марта, 2022, 21:23 — ИА Регнум. России ограничили возможность работать на внешнем рынке, поэтому перевод расчетов за экспорт газа в рубли станет способом преодолеть эти трудности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующее решение президента России Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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По мнению эксперта, накладывая санкции, Запад рассчитывал, что ограничит возможности России, и Москва будет искать обходные пути. Однако в итоге Евросоюз попал в собственную ловушку и вынужден будет пытаться обойти свои же ограничения, чтобы закупать в России энергоресурсы и другие жизненно необходимые ему товары.

«После того как на Россию были наложены финансовые санкции, которые касались и российских банков, и их возможности работать в Северной Америке и Европе, стало очевидно, что мы не можем больше работать на внешнем периметре с зарубежными валютами как раньше, и поэтому Россия должна изменить формат своей внешней торговли. Поэтому президент и принял решение перевести продажу газа в рубли. Это значит, что западные компании сами должны будут обходить свои санкции и рассчитываться рублями в рамках российской банковской системы», — сказал Колташов.