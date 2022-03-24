Мариуполь, ДНР, 24 марта, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Ещё 341 житель Мариуполя (ДНР) переправлен 24 марта в село Безыменное (Новоазовский район) — в специальный пункт оказания помощи, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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В числе вывезенных с 08:00 до 16:00 мск мариупольцев 59 детей.

Напомним, за сутки 23 марта из Мариуполя в Безыменное доставлены 504 человека, включая 130 детей.