София, 24 марта, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Проезд в общественном транспорте столицы Болгарии для переселенцев с Украины будет бесплатным. Об этом 24 марта сообщает болгарский информационный портал News.bg. Срок действия нововведения ограничивается 31 декабря 2022 года.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт переполнен

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Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято 24 марта на заседании Общественного совета при софийской мэрии.

Как отметили болгарские чиновники, для получения права безбилетного проезда в автобусе, троллейбусе, трамвае или метро Софии соискателю будет достаточно предъявить паспорт или идентификационную карточку гражданина Украины.

В настоящее время в Софии размещено около двух тысяч украинских беженцев. Все они будут обеспечены продуктами питания, медикаментами и жильем.