Брюссель, 24 марта, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Словенский премьер-министр Янез Янша считает, что российские условия по оплате за газ в рублях невыполнимы для европейцев. Об этом он сообщил 24 марта журналистам в Брюсселе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

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Комментируя условия, которые поставила Москва для недружественных стран — оплачивать газ в рублях, Янша сказал:

«Никто не будет платить в рублях».

Напомним, польская энергетическая компания PGNiG также отказалась от российских условий по расчётам за газ.