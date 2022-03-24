В Словении решили за всех: никто не станет платить в рублях
Брюссель, 24 марта, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Словенский премьер-министр Янез Янша считает, что российские условия по оплате за газ в рублях невыполнимы для европейцев. Об этом он сообщил 24 марта журналистам в Брюсселе.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Словения
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Комментируя условия, которые поставила Москва для недружественных стран — оплачивать газ в рублях, Янша сказал:
«Никто не будет платить в рублях».
Напомним, польская энергетическая компания PGNiG также отказалась от российских условий по расчётам за газ.