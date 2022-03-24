Стокгольм, 24 марта, 2022, 19:38 — ИА Регнум. 24 марта риксдаг Швеции утвердил запрос правительства на поставки летального оружия на Украину. Об этом пишет газета Aftonbladet.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

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В общей сложности Швеция передаст Украине военных средств на более чем €20 млн. Риксдаг официально принял решение о поставках новых вооружений в Украину. Среди прочего правительству Украины будет передано еще пять тысяч противотанковых комплексов.

Почти три недели назад правительство Швеции обратилось с аналогичным запросом в парламент в первый раз. Украине также будут переданы каски, бронежилеты, оборудование для разминирования и прочая «гуманитарная помощь».

Отмечается, что решение поставить оружие на Украину было принято при полном единодушие парламентариев — все восемь партий проголосовали «за».