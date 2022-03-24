София, 24 марта, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Более 900 военнослужащих международного контингента НАТО будут размещены на территории Болгарии в течение ближайшего месяца. Об этом 24 марта сообщает БНР.

Daniel Cole Солдаты НАТО

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Соответствующее решение было принято 24 марта на заседании саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.

По предварительным данным, уже к 1 апреля нынешнего года в Болгарию прибудут 150 британских, а также 200 французских солдат и офицеров. В последующие дни на болгарских военных базах разместятся представители ряда родов войск США, Канады и Испании.

Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев и болгарский премьер-министр страны Кирил Петков документально одобрили расширение иностранного военного присутствия в республике. «Этот шаг позволит НАТО укрепить безопасность восточных рубежей военного блока», — говорится в заявлении официальной Софии.