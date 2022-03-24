Брюссель, 24 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. НАТО увеличит с четырёх до восьми количество боевых групп на восточном фланге на фоне опасений возможного применения оружия массового поражения на Украине, сообщает 24 марта Bloomberg.

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В последние время в западных СМИ начали распространяться предупреждения о возможной «российской ядерной агрессии», хотя никаких данных, хоть как-то указывающих на подобные планы Москвы, нет.

В ходе саммита НАТО, который посетил президент США Джо Байден, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что союзники усилили защиту, опасаясь якобы потенциальных химических, биологических и ядерных угроз из-за ситуации на Украине.