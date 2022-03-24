Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Решением губернатора Санкт-Петербурга с понедельника, 28 марта, театры, кинотеатры, цирки и концертные организации смогут заполнять свои зрительные залы на 100%. Об этом Александр Беглов сообщил 14 марта в своем Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Полный зал

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Кроме того, с 100 до 300 человек увеличена предельная численность мероприятий, которые разрешено проводить без согласования. Отменяется требование о 50%-ной наполняемости речных трамвайчиков и запрет перемещаться по палубе.

Беглов объяснил, что такое решение позволила принять улучшившаяся эпидемиологическая обстановка.

«Культура продолжала развиваться и наполнять город жизнеутверждающей энергией на Неве даже в самые трудные минуты. Пусть это будет подарком для всех нас ко Дню работника культуры», — отметил градоначальник.

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