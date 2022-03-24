Вашингтон, 24 марта, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Министерство финансов США расширило санкции против России, введя ограничительные меры в отношении депутатов Государственной думы, сообщают 24 марта местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

В санкционный список попали 328 депутатов Госдумы, а также ряд предприятий и компаний, связанных с российским оборонным комплексом.

Среди прочего США внесли в свой санкционный список главу Сбербанка Германа Грефа.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта спикер Европарламента Роберта Метсола призвала ввести новые санкции против России. По ее словам, ЕС должен ввести больше экономических ограничений, нежели те, что действуют сейчас. Метсола добавила, что через санкции необходимо воздействовать на руководство России.