Москва, 24 марта, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Россия начала единовременно выплачивать по 10 тысяч рублей пенсионерам и работникам бюджетной сферы на освобождённых территориях Украины. Об этом сообщает 23 марта пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

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«В соответствии с решением правительства России для оказания помощи населению, проживающему на пострадавших территориях Украины, МЧС организована работа по выплатам денежных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения»

По данным МЧС, на освобожденных территориях уже начинают работать пункты выдачи финансовой помощи, безопасность на них обеспечивается сотрудниками Росгвардии.

«Вчера уже начал работу первый мобильный пункт, где сотрудники МЧС принимают от граждан документы и производят выплаты. Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям», — сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.