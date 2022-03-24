Москва, 24 марта, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Антимонопольное дело возбуждено в отношении «Магнита» и «Пятёрочки», сообщили 24 марта в пресс-службе ФАС. В действиях этих сетей усматриваются «признаки картельного сговора с целью поддержания цен на сахар». Ретейлерам грозят оборотные штрафы.

Мешки с сахаром

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Признаки картельного сговора выявило Воронежское управление ФАС. Проверки начались после ряда обращений людей из-за роста цен на сахар и отсутствия товара на полках магазинов. Проверка проведена в распределительных центрах ООО «Агроторг» («Пятёрочка») и АО «Тандер» («Магнит»).

Проверка установила, что сети удерживали сахар на складах, при этом с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах фиксировалось отсутствие сахара-песка в продаже. «Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — говорится в сообщении.

В России по закону о защите конкуренции запрещены соглашения между конкурентами, если это чревато установлением или поддержанием цен. В итоге региональное управление службы «возбудило в отношении компаний антимонопольное дело».