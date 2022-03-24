Лондон, 24 марта, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Решение Москвы продавать газ только за рубли недружественным государствам привело к тому, что в Британии голубое топливо подорожало на 18%, пишет 24 марта Daily Express.

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Читатели издания отмечают, что «русским не нужны доллары, фунты и евро» и что решение президента России Владимира Путина по газу «мощнее любых других российских контрсанкций». Это решение Москвы назвали «финансовой атомной бомбой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин накануне, 23 марта, объявил, что Россия не видит больше смысла импортировать товары в ЕС и США за доллары и евро. Для начала Россия будет продавать газ за рубли.