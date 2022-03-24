Москва, 24 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. С Украины за рубеж Соединёнными Штатами и их союзниками было вывезено не менее 16 тысяч биологических проб. Об этом 24 марта в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

DFID — UK Department for International Development Биологическая опасность

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«Анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики», — уточнил Кириллов.

По его словам, в частности, в центр имени Лугара в Грузии было направлено более 10 тысяч проб. Среди получателей также: референс-лаборатории в Великобритании, институт Леффлера в Германии.

Начальник войск также подчеркнул, что одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде. Кириллов добавил, что это создаёт риски для передачи за рубеж чувствительной генетической информации, а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавались образцы.

Он также напомнил, что объём финансирования военно-биологической деятельности США только с 2018 по 2020 годы составлял порядка 32 миллионов долларов. Кириллов заявил, что в обнаруженных российскими военными документами сказано, что Соединенные Штаты, их персонал и подрядчики освобождаются от обязанности уплачивать налоги или другие подобные сборы, которые взимаются на территории Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Пентагон намеревался протестировать незарегистрированные медицинские препараты на украинских военных. На это указывают полученные российской стороной документы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.

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