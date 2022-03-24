Минск, 24 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Предложение Польши по вводу миротворцев на Украину означает начало третьей мировой войны. Об этом 24 марта сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война. И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть!» — сказал Лукашенко на совещании в Минске.

Он отметил, что в этом случае за страну «цепляться зубами и держаться», и сложившаяся сейчас ситуация «очень напряжённая».

Как сообщало ИА REGNUM, двенадцать человек вели шпионскую деятельность в Белоруссии в пользу Украины, пользуясь дипломатическим прикрытием.