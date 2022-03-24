Москва, 24 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Россия может продавать энергоресурсы «недружественным странам» за свою национальную валюту (рубли) и золото, при этом для «дружественных стран» перевести расчеты в их национальные валюты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Таким образом, по его словам, расчеты могу происходить, например, в юанях, лирах, динарах.

Кроме того, если появится такая возможность, — в биткойнах.

«Что касается дружественных стран, таких как Китай и Турция, мы уже давно им предлагаем перейти в расчеты в наших национальных валютах. Будут биткоины — будем в биткоины торговать», — отметил Завальный.