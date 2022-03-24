Во Франции за год умерли более 600 тысяч человек
Париж, 24 марта, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусной инфекции вызвала значительный рост смертности во Франции, передает BFM TV.
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На сегодняшний день во французских больницах регистрируется в среднем 100 смертей, связанных с COVID-19. Таким образом, пандемия продолжает убивать и оказывать значительное влияние на смертность в стране.
По данным yационального института демографических исследований, в 2021 году во Франции умерли 657 000 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании «продовольственного талона».
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