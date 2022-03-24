Москва, 24 марта, 2022, 15:34 — ИА Регнум. К финансированию биологических лабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд, возглавляемый Хантером Байденом. Об этом 24 марта заявили в Министерстве обороны России.

Argumenti.ru В разгар пандемии Россия оказалась в окружении биолабораторий США — эксперт

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В министерстве рассказали, что возглавляемый Байденом-младшим фонд причастен к финансированию лабораторий, находящихся на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны США причастно к разработке компонентов биологического оружия на Украине, заявили в Минобороны России. Отмечается, что Пентагон намеревался протестировать незарегистрированные медицинские препараты на украинских военных.