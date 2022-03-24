Шри-Джаяварденепура-Котте, 24 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. На фоне экономического кризиса на Шри-Ланке, который усилился из-за резкого скачка цен на нефть после антироссийских санкций Запада, проходят массовые акции протеста с требованием отставки президента страны. Об этом 23 марта сообщил местный портал Hiru News.

Biblioteca del Congreso Nacional Протест

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По данным источника, в одном из крупных городов острова — Нугегоде накануне прошли марши протеста, которые мешали проезду общественного транспорта и закончились массовым митингом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта стало известно, что в результате произошедшего на Шри-Ланке экономического кризиса в островном государстве наблюдаются дефицит всего — от бензина и газа до продуктов питания, лекарств и других товаров