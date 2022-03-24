Сеул, 24 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Ближайшие две недели станут решающими в вопросе преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщило KBS со ссылкой на заявление премьер-министра Южной Кореи Ким Бу Гёма.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

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Данное заявление он сделал 23 марта в ходе заседания Центрального штаба по борьбе с чрезвычайными ситуациями, стихийными бедствиями и катастрофами.

Он выразил уверенность в том, что правительству удасться минимизировать количество смертей.

Ким Бу Гём подчеркнул, что власти сделают всё возможное, чтобы свести к минимуму количество тяжелых случаев и смертей. При этом он отказался прогнозировать, когда нынешняя волна инфекции достигнет пика.

Премьер-министр напомнил, что в настоящее время в стране преобладает штамм коронавируса BA.2 («Стелс-омикрон»), на долю которого приходятся 40% новых случаев заболевания.

Он указал, что данный подвариант мало чем отличается от «Омикрона» по степени тяжести, хотя и является более заразным. Ким Бу Гём акцентировал внимание на том, что правительство способно справиться со штаммом существующими антивирусными мерами.