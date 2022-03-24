Минск, 24 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Предложение Польши направить на Украину западный миротворческий контингент может спровоцировать мировой конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании 24 марта.

President.gov.by Александр Лукашенко

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По его словам, «очумевшие эти поляки» предлагают президенту США Джо Байдену направить на Украину через Львов примерно 100 тыс. миротворцев. Но в таком случае разгорится конфликт, и Белоруссия в стороне не останется.

«Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?» — приводит слова Лукашенко БелТА.

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