В ДНР заявили о гибели 91 ребенка с начала конфликта в Донбассе
Донецк, 24 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике с начала конфликта в результате вооруженной агрессии Украины погиб 91 ребенок, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР ДарьяМорозова.
Морозова добавила, что гибель детей Донбасса является прямым следствием государственного переворота на Украине в 2014 году и последовавших за ним обстрелов республики.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.