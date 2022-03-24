Донецк, 24 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике с начала конфликта в результате вооруженной агрессии Украины погиб 91 ребенок, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР ДарьяМорозова.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«С начала конфликта в Донбассе в результате вооруженной агрессии Украины на территории ДНР погиб 91 ребенок», — написала она в телеграм-канале.

Морозова добавила, что гибель детей Донбасса является прямым следствием государственного переворота на Украине в 2014 году и последовавших за ним обстрелов республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.